Оренбуржье направит списанную задолженность по кредитам на модернизацию ЖКХ

По информации региональных властей, в 2025 году благодаря дополнительным средствам будут реализованы 93 проекта в сфере ЖКХ

ОРЕНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Правительство Оренбургской области приняло постановление о направлении высвободившихся после списания задолженности субъекта по отдельным бюджетным кредитам средств регионального бюджета на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщила пресс-служба правительства области.

"В связи со списанием задолженности субъекта по отдельным бюджетным кредитам регион получит возможность направлять высвободившиеся средства областного бюджета на реализацию инфраструктурных проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства до 2029 года. В ближайшие шесть лет, начиная с этого года, объем финансирования государственной программы "Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Оренбургской области" в части обновления коммунальной инфраструктуры будет составлять не менее 630 млн рублей ежегодно", - сказано в сообщении.

По данным региональных властей, в 2025 году благодаря дополнительным средствам будут реализованы 93 проекта в сфере ЖКХ. Всего же в этом году на модернизацию отрасли в Оренбуржье по всем программам будет направлено более 1,5 млрд рублей из федерального и областного бюджетов. Это 153 проекта по всей области.

"На сегодня за счет областных средств завершены работы на семи объектах Гайского муниципального округа, Асекеевского, Беляевского, Переволоцкого, Саракташского и Северного районов. В Беляевке завершена реконструкция водопровода", - уточняется в сообщении.