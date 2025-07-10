Рейсы "Аэрофлота" между Москвой и Тегераном отменили до снятия ограничений в Иране

Они продлятся до 1 августа, сообщил авиаперевозчик

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Авиарейсы "Аэрофлота" между Москвой и Тегераном отменены до снятия ограничений, которые продлены авиавластями Ирана до 1 августа. Об этом говорится в сообщении авиакомпании.

"В связи с продлением ограничений (до 1 августа) в аэропорту Тегерана авиационными властями Ирана Аэрофлот вынуждено корректирует расписание по данному направлению. Отменены рейсы между Москвой и Тегераном до снятия ограничений", - сказано в сообщении.

Как добавил авиаперевозчик, пассажирам предлагается возврат денежных средств или переоформление билета на более поздние даты.

Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации: в ночь на 22 июня американские ВС атаковали три ядерных объекта Ирана. Вечером 23 июня Тегеран нанес ракетный удар по крупнейшей на Ближнем Востоке американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Как сообщили власти США, пострадавших нет, существенного ущерба нанесено не было. Позже американский президент Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились полностью прекратить огонь. Перемирие начало действовать 24 июня.