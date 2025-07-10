Торгпред РФ: нефтехимия, энергетика и строительство перспективны при работе с Индией

Андрей Соболев также отметил, что России быстро удалось увеличить товарооборот с индийской стороной, найти торговых партнеров и оценить перспективы дальнейшего сотрудничества со страной

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Отрасли нефтехимии, машиностроения, энергетики, транспорта и строительства являются сегодня наиболее перспективными для российского бизнеса при выстраивании контактов с индийскими партнерами, что обусловлено структурой экспортно-импортных операций между двумя странами. Такое мнение ТАСС в кулуарах международной промышленной выставки "Иннопром" высказал торговый представитель России в Индии Андрей Соболев.

"Если отталкиваться от структуры экспортно-импортных операций, от поставок России в Индию, очевидно, что надо переходить от поставки сырьевых ресурсов к их переработке на месте, то есть это отрасли нефтехимии. Наблюдая те структурные перемены, происходящие в экономике, в транспортном секторе, в электроэнергетике, мы понимаем, что наш фокус должен быть обращен и на сферу энергомашиностроения, электротехнику, поставку электроники, IT-решений для транспортного сектора, как для авиации, так и для железнодорожного транспорта. У нас есть решения для строительного сектора, которые мы можем успешно продвигать и частично продвигать на индийском рынке, и это лишь небольшая доля тех отраслей, в которых мы должны вести работу и ведем работу", - сказал Соболев.

Он также отметил, что России быстро удалось увеличить товарооборот с Индией, найти торговых партнеров и оценить перспективы дальнейшего сотрудничества со страной. "У нас между Россией и Индией сложились отношения привилегированного стратегического партнерства, что подкрепляется инфраструктурой межгосударственных отношений, деловых связей, и это все нам упрощает задачу навести диалог, находить новые точки роста, заключать сделки, проводить совместные мероприятия", - подчеркнул торгпред.

Возникающие барьеры и их преодоление

Для преодоления различных барьеров в российско-индийском сотрудничестве необходимо создание рамочных условий, в которых привыкли работать как российские, так и индийские предприниматели, отметил Соболев. "Индия идет сейчас по пути заключения соглашений о зоне свободной торговли с рядом стран, а у наших стран, у ЕАЭС и у Индии, такого соглашения нет, соответственно мы говорим о тарифных барьерах. Второе - это нетарифные барьеры: это различного рода вопросы сертификации, стандартизации, в этом направлении мы работаем с индийскими коллегами, планируем сейчас работать не только дискретно, на уровне отдельных экономических операторов и в рамках рабочих групп по преодолению барьеров. Третий барьер - это нехватка информации, то есть нехватка информации о потенциале стран, о конкретной продукции, которая может быть приобретена российским предпринимателем в Индии и индийским в России", - рассказал торгпред.

Работой по устранению барьеров занимается ряд институтов Минпромторга РФ и торгового представительства в Индии. "Мы на регулярной основе совместно с российскими предприятиями проводим переговоры с индийскими регуляторами и министерствами на предмет устранения тех препятствий, в том числе связанных со стандартами или отсутствием стандартов в стране-партнере. Так что механизмы сформированы как на межгосударственном отношении, так и работаем дискретно, обслуживая интересы конкретных крупных экономических операторов, ведущих свою работу в Индии и, что важно, мы находим поддержку со стороны индийских партнеров, которые также считают, что решение этих вопросов будет способствовать развитию экономик наших стран", - отметил Соболев.

Для снятия вопросов, препятствующих гладкой двусторонней торговле, планируется выстроить систему консультаций между институтами двух стран по вопросам стандартизации и представителями деловых ассоциаций отраслей, которые смогли бы выработать единые стандарты взаимодействия, добавил торгпред.

Об "Иннопроме"

Выставка "Иннопром-2025" проходит в Екатеринбурге 7-10 июля, ее тема - "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв". Страной-партнером выставки является Саудовская Аравия, представители российского бизнеса проводят встречи с торгпредами РФ в 37 зарубежных странах на бирже контактов. ТАСС - генеральный информационный партнер.