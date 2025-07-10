Минтруд опроверг информацию о завозе в Россию 1 млн мигрантов из Индии

Для граждан Индии квота на 2025 год составляет 71 817 разрешений на работу по всей стране, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Информация о том, что в РФ из-за нехватки квалифицированных кадров привлекут 1 млн мигрантов из Индии, не соответствует действительности. Предельное количество мигрантов, которое может быть привлечено по квоте из Индии для работы в России в 2025 году составляет 71 817 разрешений, сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда России.

Ранее глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин в интервью ЕАН заявил, что к концу года в Россию приедет 1 млн мигрантов из Индии из-за нехватки квалифицированных кадров.

"Информация о завозе миллиона мигрантов из Индии не соответствует действительности. Рабочая сила из визовых стран таких, как Индия, привлекается в Россию через механизм квотирования. Квоты формируются на год вперед. Объем квот определяется из запросов регионов на основании потребности, которую заявляют работодатели", - говорится в сообщении.

В Минтруде подчеркнули, что общая квота на привлечение иностранных работников в 2025 году - 234,9 тыс. Это предельное количество мигрантов, которое может быть привлечено по квоте для работы в России за год. Для граждан Индии квота на 2025 год составляет 71 817 разрешений на работу по всей стране. "Квота для Свердловской области составляет 4 343 человек для работников из всех визовых стран. На текущий день она использована регионом только на 13,6%", - уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что речь идет именно о разрешении на наем работников из визовых стран под заявленную работодателями потребность, если подтверждено, что предприятие не может найти сотрудников внутри субъекта. Свод предложений регионов рассматривается межведомственной комиссией и утверждается правительством. Так, каждый специалист из визовых стран, приглашаемый в пределах квоты, оформляет рабочую визу и разрешение на работу. Кроме того, работодатель, прежде чем трудоустроить визового работника, оформляет в МВД разрешение на привлечение таких сотрудников.