Россия будет снижать себестоимость отечественных авто

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил определить условия допуска к мерам господдержки отрасли

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Россия будет повышать производительность труда в автомобильной промышленности и снижать себестоимость отечественных машин. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил учесть это в актуализируемом проекте Стратегии развития автомобильной промышленности.

"В дорабатываемом проекте стратегии должны быть предусмотрены меры по повышению производительности труда в отрасли и снижению себестоимости производства", - говорится в сообщении правительства.

Мишустин также поручил сформировать прогноз структуры автомобильного парка. В нем нужно учесть развитие рынка транспорта на альтернативных видах топлива, беспилотного и подключенного транспорта. В процессе этой работы должны быть приняты во внимание перспективные планы по развитию инфраструктуры общественного транспорта, возрастающие требования к охране окружающей среды, меняющиеся потребительские предпочтения. Также требуется учесть сегментацию транспортных средств по видам топлива в зависимости от назначения транспорта и видам перевозок с учетом их дальности.

Условия допуска к мерам господдержки

Мишустин поручил сформировать меры господдержки для отечественных автопроизводителей основных сегментов транспортных средств и определить условия для допуска к ним, включая высокую локализацию, перспективы экспорта и потребительские свойства автомобилей.

"Меры государственной поддержки, предоставляемые российским предприятиям автомобильной промышленности, предстоит сформировать для основных сегментов автотранспортных средств. Вместе с этим должны быть определены условия допуска к ним, включая высокий фактический уровень локализации продукции, потребительские свойства автомобиля, а также перспективы поставок на экспорт", - отмечается в сообщении.

Показатели эффективности для каждой меры поддержки будут закреплены в госпрограмме "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности".

Свои предложения по этому поводу уполномоченные министерства должны представить к концу ноября, уточнили в кабмине.

Проект стратегии развития автомобильной промышленности

Мишустин поручил актуализировать проект стратегии развития автомобильной промышленности с учетом совершенствования мер поддержки.

"Проект стратегии развития автомобильной промышленности будет актуализирован с учетом необходимости совершенствования мер поддержки отечественных производителей. Такое поручение дал председатель правительства Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии по развитию российского автопрома", - сказано в сообщении.