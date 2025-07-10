Российский рынок акций растет в начале основной торговой сессии

Курс юаня к рублю рос на 1,2 копейки, до 10,849 рубля

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии на Московской бирже демонстрирует рост ведущих индексов. Курс юаня перешел к снижению после роста в начале торгов.

По данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи растет на 1%, до 2 723,32 пункта, индекс РТС - также на 1%, до 1 097,45 пункта. Курс юаня к рублю на открытии торгов Московской биржи рос на 1,2 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составлял 10,849 рубля.

К 10:20 мск индекс Мосбиржи ускорил рост и находился на уровне 2 724,27 (+1,03%), индекс РТС составлял 1 097,83 пункта (+1,03%). В это же время курс юаня перешел к снижению и находился на уровне 10,817 рубля (-2 копейки).

Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии рос на 0,73% и находился на уровне 2 716,16 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 07:00 мск.

Московская биржа с 13 июня 2024 года приостановила торги долларом и евро из-за введенных против нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и сведения из внебиржевых торгов.