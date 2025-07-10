Маск представил новую версию чат-бота Grok 4

Это самый продвинутый искусственный интеллект в мире, указал Илон Маск

НЬЮ-ЙОРК, 10 июля. /ТАСС/. Илон Маск сообщил о запуске новой версии чат-бота на основе искусственного интеллекта (ИИ) Grok 4.

"Это самый продвинутый искусственный интеллект в мире. Крайне интересно наблюдать за прогрессом в сфере искусственного интеллекта. Я бы сравнил это с развитием человека и тем, как быстро человек учится, становится более осознанным. ИИ развивается быстрее любого человека", - сказал он в ходе презентации Grok 4. Ее запись размещена в X.

Маск основал стартап xAI, занимающийся разработкой искусственного интеллекта, в апреле 2023 года. Спустя несколько месяцев компания представила чат-бот на основе ИИ Grok. Создатели проекта утверждают, что этот продукт отличается от аналогов отсутствием цензуры и обеспечивает доступ к актуальной информации в реальном времени.