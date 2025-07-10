Эксперт Каем: новая модель IT-рынка перестроит технологический контур внутри страны

Если раньше экосистема строилась как треугольник, где есть несколько вендоров, сетка независимых интеграторов и заказчик, то сегодня этот формат вытесняется, указал главный управляющий директор фонда "Сколково"

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Выстраивающаяся сегодня на рынке информационных технологий новая модель взаимодействия между вендорами, интеграторами и заказчиками может привести к риску сокращения количества вендоров и, как следствие, снижению конкуренции и росту цен. Такое мнение высказал заместитель председателя правления по приоритетным направлениям технологического развития, главный управляющий директор фонда "Сколково" (группа ВЭБ.РФ) Кирилл Каем, чьи слова приводит пресс-служба.

По словам Каема, в настоящее время структура IT-рынка меняется. Если раньше экосистема строилась как треугольник, где есть несколько вендоров, сетка независимых интеграторов и заказчик, то сегодня этот формат вытесняется. "Происходит укрупнение игроков, идет скупка команд. При этом меняется модель интеграции. <…> при наличии доминирующего вендора необходимость в интеграторе снижается, интеграторы переходят на сторону заказчика", - отметил он в рамках сессии на "Иннопром-2025".

"Есть риск, что при такой модели вендор будет чувствовать себя излишне комфортно и утратит связь с реальными запросами рынка", - уточнил Каем. Снизить эти риски позволит формирование устойчивости к внешним ограничениям, так как технологическая независимость - это не только импортозамещение, но, прежде всего, выстраивание комплексного технологического контура внутри страны на всех производственных цепочках, считает эксперт.

Выставка "Иннопром-2025" проходит в Екатеринбурге 7-10 июля, ее темой является "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв". Страной-партнером выставки выступает Саудовская Аравия, представители российского бизнеса проведут встречи с торгпредами РФ в 37 странах на бирже контактов. ТАСС - генеральный информационный партнер.