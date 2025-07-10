Минфин поддерживает идею выдавать семейную ипотеку по месту регистрации заемщика

Замминистра финансов отметил, что льготная программа должна быть в первую очередь направлена на тех граждан, кому это больше всего необходимо

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Минфин в целом поддерживает предложение выдавать семейную ипотеку по месту регистрации заемщика и минимизировать возможность использования льготных программ для инвестиций. Об этом журналистам заявил замминистра финансов России Иван Чебесков.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила усовершенствовать механизм выдачи семейной ипотеки, чтобы она выдавалась на приобретение или строительство жилья только на территории региона, в котором зарегистрирован заемщик.

"Мы видели предложение Валентины Ивановны. Мы это рассматриваем и в принципе поддерживаем ее предложение, что семейная ипотека должна быть в первую очередь направлена на тех граждан, кому это больше всего необходимо. Конечно, ни для кого не секрет, что зачастую льготные программы используются в том числе для покупки инвестиционных квартир", - отметил Чебесков.

Замминистра уточнил, что так называемые инвестиционные квартиры для дальнейшей сдачи в аренду чаще всего как раз покупают граждане из других регионов. "В этом нет ничего плохого, это нормальный подход, но мы бы не хотели, чтобы для этих целей использовались льготные программы, потому что все-таки льготы даются для тех, кому это наиболее нужно. Поэтому мы здесь согласны, что это нужно поправить, то есть нужно исключить возможность или минимизировать возможность использования льготных программ для инвестиционных целей, но если гражданин действительно переезжает в другой регион, то, конечно, такая возможность должна быть. Поэтому тут нужно механизм подстроить, чтобы условия не ухудшились для тех, кто действительно планирует это сделать", - заключил он.