Платформа Roblox удалила материалы с пропагандой ЛГБТ по требованию Роскомнадзора

Речь идет о трех материалах, в которых присутствуют ЛГБТ-персонажи и атрибутика ЛГБТ-сообщества

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Игровая онлайн-платформа Roblox удалила по требованию Роскомнадзора (РКН) три материала с пропагандой ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Роскомнадзор обратился к платформе "Роблокс" с требованием удалить контент, пропагандирующий нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения. <...> Требование Роскомнадзора исполнено, указанный контент удален с платформы "Роблокс", - сообщили в РКН.

Речь идет о трех материалах, в которых присутствуют ЛГБТ-персонажи и атрибутика ЛГБТ-сообщества, добавили в ведомстве, напомнив, что распространение подобной информации нарушает законодательство РФ.