На Ставрополье пройдет Кавказский инвестиционный форум - 2026

Мероприятие состоится с 17 по 19 мая в Минеральных Водах, сообщила пресс-служба фонда "Росконгресс"

ПЯТИГОРСК, 10 июля. /ТАСС/. Кавказский инвестиционный форум в 2026 году пройдет в Минеральных Водах на Ставрополье с 17 по 19 мая, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс".

"По решению организационного комитета по подготовке и проведению КИФ-2026 в 2026 году форум состоится с 17 по 19 мая в городе Минеральные Воды на площадке МВЦ "Минводыэкспо", - говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак, курирующий Северо-Кавказский федеральный округ, провел первое заседание организационного комитета по подготовке и проведению Кавказского инвестиционного форума в 2026 году, отметив высокий уровень его подготовки в 2025 году.

"Мы смогли превзойти планку 2025 года, и это результат командной работы всех участников. <…> Молодежная программа охватила ключевые направления - IT, науку, предпринимательство, туризм. Это подтверждает, что у Кавказа есть сильный кадровый ресурс. Уже сегодня мы начинаем подготовку к КИФ-2026, чтобы провести его еще результативнее", - приводятся в сообщении слова Новака.

Уточняется, что в деловой программе КИФ-2026 примут участие руководители органов государственной власти, представители российских и международных компаний, средств массовой информации, молодежного и научного сообществ. Форум станет площадкой для переговоров и заключения деловых контрактов с целью развития инвестиционных проектов и государственно-частного партнерства в российских регионах.

"Особый акцент в деловой программе в 2026 году будет сделан на расширение международного экономического сотрудничества, в первую очередь - со странами Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов. Планируется активное участие представителей этих государств в работе форума, что откроет новые возможности для создания международных транспортно-логистических маршрутов и реализации совместных инвестиционных проектов в таких сферах, как добыча полезных ископаемых, экология и культурное взаимодействие", - добавили в пресс-службе.

Организатор КИФ - Фонд Росконгресс при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации.