Волк: полиция может позвонить лишь для приглашения в подразделение

Официальный представитель МВД отметила, что угрозы и запугивание - это явный признак мошенничества

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Сотрудник полиции может позвонить гражданину только для того, чтобы пригласить его в подразделение, в остальных случаях звонят мошенники. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудник полиции может позвонить в единственном случае, когда необходимо пригласить в подразделение", - сказала она на видео, опубликованном в ее Telegram-канале.

Волк отметила, что угрозы и запугивание - это явный признак мошенничества. "Им [мошенникам] нужен ваш стресс. Прекратите общение, кладите трубку и без разговоров", - подчеркнула представитель ведомства.