ЕЭК: на территории ЕАЭС отмена роуминга планируется с 1 января 2028 года

Это связано с необходимостью дополнительной проработки вопроса устранения финансовых потерь операторов связи, указали в пресс-службе комиссии

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Отмена мобильного роуминга на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС) планируется с 1 января 2028 года. Это связано с необходимостью дополнительной проработки вопроса устранения финансовых потерь операторов связи. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

"8 июля 2025 года на заседании Совета Евразийской экономической комиссии утвержден новый срок реализации плана по внедрению справедливых тарифов в роуминге - IV квартал 2027 года. До этого в комиссии рассчитывают принять все необходимые решения и отменить роуминг с 1 января 2028 года. Инициатива по отмене роуминга (внедрению справедливых тарифов на услуги связи в роуминге) поддерживается всеми странами Евразийского экономического союза", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее планировалось отменить роуминг в 2025 году, но в связи с необходимостью дополнительной проработки вопроса нивелирования финансовых потерь операторов сотовой связи, а также для предотвращения мошеннического трафика и настройки биллинговых систем стороны перенесли срок отмены.

"Это позволит Евразийской экономической комиссии совместно с государствами-членами дополнительно проанализировать уровни ставок международного интерконнекта, межоператорские роуминговые тарифы и выработать оптимальный вариант тарифа, учитывающий интересы как абонентов, так и операторов связи", - сообщили в ЕЭК.