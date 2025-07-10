В Калининградской области выявили признаки нарушения сетью Х5 закона о торговле

В пресс-службе Федеральной антимонопольной службы сообщили, что ООО "Копейка-Москва" увеличило торговые площади в Ладушкинском городском округе, где его доля уже превышала 25%

КАЛИНИНГРАД, 10 июля. /ТАСС/. Одна из компаний Калининградской области, входящих в федеральную сеть Х5, увеличила долю торговых площадей в Ладушкинском городском округе региона, где уже имела более чем 25%-ую долю присутствия на местном рынке, чем нарушило закон о торговле. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

"ФАС выявила признаки нарушения Х5 закона о торговле в Калининградской области. ООО "Копейка-Москва", входящее в группу лиц федеральной сети, увеличило торговые площади в Ладушкинском городском округе, где его доля уже превышала 25%", - говорится в сообщении.

ФАС отметила, что закон о торговле запрещает торговой сети приобретать или арендовать дополнительную площадь торговых объектов в границах конкретного административно-территориального образования, если доля этой сети превышает 25% объема всех реализованных продовольственных товаров в денежном выражении за предыдущий финансовый год.

"Территориальное управление ФАС России подало в Арбитражный суд Калининградской области иск о признании договора аренды недействительным. Судебное заседание состоится в сентябре 2025 года", - заключили в ФАС.