АСИ цифровизировало Национальный инклюзивный договор

НИД - публичное заявление компании о важности предоставления инклюзивных товаров, указала гендиректор агентства Светлана Чупшева

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) перевело Национальный инклюзивный договор в цифровой формат, что позволит собрать на одной платформе все данные о передовых инклюзивных практиках. Об этом сообщила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Национальный инклюзивный договор (НИД) - публичное заявление компании о важности предоставления инклюзивных товаров, услуг или сервисов для создания общества равных возможностей, а также о намерениях и конкретных действиях по внедрению инклюзивных практик на ближайший год. НИД - основной элемент всероссийского проекта АСИ "Открыто для всех".

"Перевели Национальный инклюзивный договор в цифровую форму. Теперь компаниям будет проще заявлять о своем вкладе в развитие инклюзии и направлять запрос в АСИ на экспертную поддержку. Бизнес сможет поделиться количеством трудоустроенных людей с ограничениями по здоровью, рассказать про корпоративные инклюзивные программы, об организации доступной среды. Агентство будет консолидировать эти данные, отслеживать динамику развития инклюзивного сообщества, видеть зоны роста и принимать решения по дальнейшему сопровождению", - написала Чупшева в своем Telegram-канале.

Глава агентства также отметила, что в АСИ планируют собрать карту передовых инклюзивных практик в сфере трудоустройства, реинтеграции и коммуникации людей с инвалидностью, включая участников СВО. По словам Чупшевой, такой подход позволит привлечь большее число компаний и предпринимателей к внедрению инклюзивных практик в работу. "Практики напрямую влияют на качество жизни и помогают выстраивать культуру инклюзивного общества", - добавила она.