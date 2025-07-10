Эксперт Кумар: развитие системы BRICS Pay должно стать приоритетом объединения

По словам национального координатора Народного форума, принятая на саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро декларация "подтверждает, что мировой порядок находится в переходном состоянии"

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 июля. /ТАСС/. Страны БРИКС должны сделать своим приоритетом развитие платежной системы BRICS Pay. Такое мнение высказал ТАСС индийский эксперт, национальный координатор Народного форума за многополярный мир Тарун Кумар.

По его словам, принятая на саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро декларация "подтверждает, что мировой порядок находится в переходном состоянии" и направление, которое он примет, определит, будем ли мир "двигаться к справедливой многополярности" или останется "в ловушке устаревших иерархий". "Теперь мы должны перейти от теории к практике", - указал он.

"Один из ключевых выводов саммита - растущий интерес к созданию альтернативной платежной системы. Это символический и стратегический шаг к тому, чтобы бросить вызов гегемонии доллара. Однако, так как разработка общей валюты может занять время, первоочередным приоритетом должно стать введение в действие BRICS Pay - цифровой платежной системы, облегчающей трансграничные платежи в местных валютах без западных посредников", - сказал Кумар.

По его мнению, если BRICS Pay эффективно развивать, система "может стать основополагающим инструментом валютного сотрудничества между государствами-членами и более широким глобальным Югом". "Она поможет сократить зависимость при денежных переводах, построить суверенные экономические связи и позволит странам торговать на более равных условиях", - считает он.

Как указал собеседник агентства, создание более справедливой финансовой инфраструктуры также должно идти рука об руку с реформами МВФ, ВТО и Всемирного банка. "БРИКС должно активизировать свои усилия по продвижению равного представительства, прозрачности и справедливости в этих мировых финансовых органах" - уверен он.

Саммит БРИКС прошел в Рио-де-Жанейро 6 и 7 июля. Помимо членов группы и государств-партнеров, в нем приняли участие другие страны, в том числе Мексика, Турция, Уругвай и Чили. Главными темами обсуждений стали вопросы здравоохранения, торговли, инвестиций, финансов, изменения климата, управления искусственным интеллектом, укрепления мира и безопасности.