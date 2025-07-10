Акции Мосбиржи снижались более чем на 12,5%

К 11:04 мск акции находились на отметке в 171,53 рубля за бумагу

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Акции Московской биржи в начале торгов снижались более чем на 12,5% из-за дивидендной отсечки, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 10:04 мск, акции компании снижались на 12,64%, до 168,72 рубля за бумагу. К 11:04 мск акции замедлили снижение и находились на отметке в 171,53 рубля за бумагу (-11,19%).

Акционеры Мосбиржи на годовом собрании одобрили выплату дивидендов за 2024 год в размере 26,11 рубля на акцию, общая сумма выплат составит более 59 млрд рублей.

Реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов, будет закрыт по состоянию на 10 июля 2025 года. Номинальному держателю и доверительному управляющему дивиденды выплатят не позднее 24 июля, остальным - не позднее 14 августа.