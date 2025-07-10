Регоператор по обращению с ТКО в Красноярске настаивает на повышении тарифа

Компания "Росттех" хочет обосновать это требование ростом цен на ГСМ, запчасти и обновлением парка мусоровозов

КРАСНОЯРСК, 10 июля. /ТАСС/. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Красноярске - компания "Росттех" - обратился в суд с просьбой пересчитать тариф на вывоз мусора. Об этом в Telegram-канале сообщил министр экологии региона Владимир Часовитин.

"Росттех" оказывает услуги по сбору, транспортированию, обработке (сортировке), размещению отходов IV-V классов опасности. Согласно данным сайта "Росттеха", компания работает региональным оператором в Минусинской, Таймырской, Норильской, Железногорской, Зеленогорской зонах, а также в Красноярске и пригородах (Правобережная и Левобережная технологические зоны).

"По словам регионального оператора, причины несвоевременного вывоза отходов заключаются в том, что тариф, который был установлен 1 января 2025 года за вывоз 1 куб. м отходов, является необоснованным, так как был снижен фактически в два раза. И теперь "Росттех" настаивает на его повышении. Потому что затраты, которые несет компания, не соответствуют плате за услугу, а деятельность их не субсидируется. В связи с этим региональный оператор обратился с заявлением в суд. Таким образом, из-за роста цен на ГСМ, запчасти и обновление парка мусоровозов он хочет обосновать повышение тарифа", - написал министр, добавив, что это не означает, что есть конфликт между органами власти и региональным оператором.

Между тем Часовитин сообщил, что властям поступает много обращений от жителей города на деятельность регоператора, 90% из них касаются Левобережной технологической зоны. Главным образом обращения связаны с несоблюдением графиков вывоза мусора.

"По каждому такому факту мы обязательно проводим проверку, принимаем меры реагирования, отправляем информацию руководству "Росттеха", чтобы населению был произведен перерасчет платы за оказанную услугу. Но не каждая проверка показывает, что есть вина регоператора. Захламление площадок связано и с недостатком мест накопления ТКО, количеством контейнеров, а также с несоблюдением жителями элементарных правил размещения отходов", - отметил министр.

25 июня водители подрядных организаций "Росттеха" в левобережной части Красноярска отказывались выходить на работу после сообщений о снижении зарплат. После вмешательства краевых властей, спецтранспорт вышел на улицу.