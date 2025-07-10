ЦБ назвал лидеров за 2024 год по поступившим жалобам по ОСАГО

Ими стали, в частности, "Страховое общество газовой промышленности", акционерное общество "ВСК" и компания "Росгосстрах", отмечается в ренкинге Банка России

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Среди крупных страховых организаций (с клиентской базой более 2 млн действующих договоров ОСАГО) лидерами по количеству поступивших жалоб в Банк России по этому виду страхования стали "Страховое общество газовой промышленности", страховое акционерное общество "ВСК" и страховая компания "Росгосстрах". Об этом говорится в опубликованном Банком России ренкинге страховщиков по уровню жалоб, поступающих в ЦБ по ОСАГО за 2024 год.

При этом лидерами в ренкинге среди страховых организаций с клиентской базой меньше 2 млн действующих в 2024 году договоров ОСАГО стали "Страховое общество "Талисман", "Спасские ворота" и страховая компания "БАСК".

"Ренкинг основан на статистике жалоб в Банк России по вопросам ОСАГО за 2024 год, по которым подтвердилось нарушение прав потребителей и приняты надзорные меры. Компании распределены по уровню индикатора потребительского риска - от большего к меньшему. Он рассчитывается как отношение количества жалоб на конкретного страховщика к каждым 10 тыс. заключенных им договоров. Страховые компании, на которые была только одна жалоба, в ренкинг не попадают", - говорится в сообщении.