Слуцкий: сотрудничество России и Турции в экономической сфере идет по нарастающей

На особом месте находится реализация проекта строительства первой в республике АЭС "Аккую", указал глава комитета Госдумы по международным делам

АНКАРА, 10 июля. /ТАСС/. Сотрудничество между Россией и Турцией в торгово-экономической сфере развивается по нарастающей, на особом месте находится реализация проекта строительства первой в республике АЭС "Аккую". Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий на встрече с председателем комиссии турецкого парламента по международным делам Фуатом Октаем.

"Наше сотрудничество в торгово-экономической сфере идет по возрастающей. Наш товарооборот медленно, но верно растет. Думаю, что наше взаимодействие станет знаковым фактором положительной обратной связи в развитии инфраструктурно значимых экономических проектов между нашими странами. На особом месте - строительство АЭС "Аккую". Первый блок будет в ближайшем будущем завершен", - сказал он.