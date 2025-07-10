Путин направил приветствие участникам форума "Надежда на технологии"

Президент России отметил, что событие помогает в развитии реабилитационной индустрии

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям Х Национального форума "Надежда на технологии", подчеркнув важность развития реабилитационной индустрии.

"Объединяя на своей площадке представителей органов власти, бизнеса, медицинских центров, образовательных учреждений, ваш авторитетный форум предоставляет участникам отличную возможность на высоком экспертном уровне обсудить актуальные проблемы, связанные с развитием реабилитационной индустрии, повышением качества выпускаемой продукции, широким внедрением в отрасль отечественных инновационных технологий и инженерных разработок", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства также отметил важность поддержки социально ответственных предпринимателей и уделения приоритетного внимания востребованным благотворительным инициативам, которое оказывают организаторы встречи.

Путин убежден, что форум пройдет в деловом, конструктивном ключе, позволит вам обменяться накопленным опытом, запустить совместные проекты и программы, которые послужат созданию достойных условий для жизни, творческой, профессиональной самореализации людей с ограниченными возможностями здоровья.

"Желаю плодотворной работы и всего наилучшего", - заключил президент.

Х Национальный форум реабилитационной индустрии и универсального дизайна "Надежда на технологии" посвящен актуальным аспектам развития индустрии и демонстрации комплексных решений для создания доступной среды, современных технологий для людей с инвалидностью и иных маломобильных групп населения.