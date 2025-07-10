ТАСС: Red Wings может открыть рейсы в Геленджик

По данным Росавиации, аэропорт города готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Авиакомпания Red Wings (входит в Ростех) прорабатывает возможность запуска рейсов в Геленджик, сообщил ТАСС источник в авиаотрасли.

"Геленджик - популярное туристическое направление, особенно в летний сезон. Кроме того, оттуда просто добраться до соседних курортов, например в Анапу. Это удобнее, чем из Сочи. Помимо рейсов из Москвы, несколько авиакомпаний планируют летать в Геленджик из регионов. Red Wings, например, прорабатывает эту возможность. У них много прямых рейсов между регионами", - сообщил он.

Накануне Минтранс РФ сообщил, что аэропорт Геленджика, закрытый в феврале 2022 года, может возобновить прием и отправление внутренних рейсов в ближайшее время. Позже в Росавиации уточнили, что аэропорт готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля. Регулярные рейсы могут выполняться с 08:30 до 20:00 мск.

После начала специальной военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года полеты в 12 аэропортов РФ были запрещены. С 25 февраля 2022 года вернулся к штатному режиму работы аэропорт Ставрополя, с мая 2024 года - аэропорт Элисты. По-прежнему ограничена работа воздушных гаваней Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя.