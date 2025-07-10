Для аренды доступны более 100 автомобилей, сообщили в пресс-службе компании

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Каршеринговый сервис "Яндекс драйв" начал работать в Калининграде, сообщили в пресс-службе компании.

Зона работы сервиса охватывает всю Калининградскую область, включая Светлогорск, Зеленоградск, Багратионовск и Черняховск. Завершить аренду можно в пределах Калининграда, в том числе в аэропорту.

Для аренды доступны больше 100 автомобилей, пользователи могут арендовать машины через приложение "Драйва" или "Яндекс go".

Арендовать машины могут пользователи от 18 лет с водительским удостоверением категории "В". Все автомобили "Драйва" оснащены телематикой и датчиками для аккуратного вождения. Например, учитывается резкое торможение, агрессивное перестроение, крутые входы в повороты и превышение скорости. По этим параметрам система формирует индивидуальный рейтинг каждого пользователя.

Также "Яндекс драйв" работает в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Екатеринбурге и Саратове.