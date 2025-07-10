Акции "Аэрофлота" перешли к снижению на фоне заявления Рябкова об авиасообщении с США

Они торговались на уровне 61,42 рубля за бумагу

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Акции авиакомпании "Аэрофлот" на Московской бирже перешли к снижению почти на 1% после заявления замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о том, что отклик от США на предложение возобновить прямые рейсы между странами пока минимальный. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным на 11:08 мск, до заявления Рябкова, акции компании росли на 0,39%, до 62,27 рубля за бумагу. К 11:56 мск акции "Аэрофлота" перешли к снижению и торговались на уровне 61,42 рубля за бумагу (-0,98%).

К 12:03 мск котировки перевозчика замедлили снижение и находились на отметке 61,58 рубля за бумагу (-0,73%).

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил журналистам, что отклик от американской стороны на предложение России восстановить прямые полеты на данный момент минимальный. При этом он отметил, что это не означает, что стороны "откладывают данную тему в долгий ящик".