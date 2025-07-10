Комитет ГД одобрил ужесточение штрафов для банков за нарушение прав клиентов

Согласно законопроекту, размер санкций будет привязан к величине капитала банка и составит до 0,1% за нарушение законов в сфере защиты прав потребителей и нормативных актов ЦБ и до 1% за неисполнение предписаний регулятора об устранении нарушений

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, предусматривающий ужесточение штрафов для банков за нарушение законодательства в сфере защиты прав потребителей путем снятия номинального ограничения на максимальный размер штрафов. Законопроект инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым. Планируется, что Дума рассмотрит законопроект на заседании 15 июля.

Сегодняшние штрафы не оказывают на банки должного воздействия, поскольку выгода от неправомерных действий может перевешивать санкции со стороны Банка России, отметил Аксаков в своем Telegram-канале. "В настоящее время за нарушение федеральных законов и нормативных актов Банка России размер штрафа составляет до 0,1% размера уставного капитала кредитной организации (не более 1 млн рублей), а за неисполнение предписаний об устранении нарушений законодательства - до 1% размера уставного капитала кредитной организации, но не более 10 млн рублей. При этом при проведении проверки в деятельности банка было выявлено 22 тыс. случаев неправильного расчета полной стоимости кредита (ПСК). Другой банк предлагал потребителям кредиты с ПСК, превышающей предельный размер ПСК, установленный Банком России (выявлено более чем 100 случаев). В третьем банке выявлено более 1 000 договоров, в которых содержится значение ПСК, превышающее ее предельный размер. При этом во всех случаях на организации был наложен штраф на максимальную сумму в размере 1 млн рублей", - говорится в пояснительной записке.

Согласно законопроекту, предполагается, что размер санкций будет привязан к величине капитала банка и составит до 0,1% за нарушение законов в сфере защиты прав потребителей и нормативных актов Банка России и до 1% за неисполнение предписаний регулятора об устранении нарушений. "Таким образом верхняя граница штрафов не будет фиксированной. Поправки сделают ответственность банков более соразмерной их экономическим возможностям и повысят защиту клиентов" - указал Аксаков.

Фактически размеры штрафов будут определяться исходя из принципа соразмерности выгоды, полученной в результате допущенных нарушений, с учетом характера нарушения, количества совершенных операций и заключенных договоров на оказание финансовых услуг, отметил председатель комитета Госдумы по финрынку.