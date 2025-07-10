ГК "Цифра" запустит платформу промышленных данных для АПК

Генеральный директор группы компаний Михаил Аронсон также отметил, что помимо регионов РФ, "Цифра" сотрудничает со странами ЕАЭС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Группа компаний (ГК) "Цифра" запустит свою платформу промышленных данных для сектора агропромышленного комплекса (АПК). Об этом сообщил генеральный директор "Цифры" Михаил Аронсон ТАСС на международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге.

"Мы научились создавать отраслевые решения, которые потом можно очень быстро тиражировать на разные предприятия. Мы это сделали в химической отрасли, энергетике, в металлургии. Сейчас это микроэлектроника и сельское хозяйство. Система будет внедрена на производственных площадках "Русагро", проект вошел в список особо значимых и был поддержан грантом РФРИТ", - сказал он.

Аронсон отметил, что помимо российских регионов, "Цифра" сотрудничает со странами Евразийского экономического союза. Так, например, завершился проект по диспетчеризации на предприятии по производству цветных металлов в Средней Азии. На всех экскаваторах была применена система с искусственным интеллектом - "умный ковш" с возможностью определения величины гранул, фракций. Функция позволяет понять, насколько эффективно был произведен взрыв при добыче ископаемых, откорректировать методику в будущем.

Срок окупаемости проекта составит 1,5 года, при этом прогнозируемый экономический эффект от его внедрения превышает $10 млн в год. Такой результат будет достигнут за счет снижения простоев от 10 до 45%, повышения производительности (+4%) и снижения расхода топлива (на 3%).

Выставка "Иннопром-2025" проходит в Екатеринбурге 7-10 июля, ее темой стало "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв". Страной - партнером выставки выступает Саудовская Аравия, представители российского бизнеса смогут провести встречи с торгпредами РФ в 37 зарубежных странах на бирже контактов. ТАСС - генеральный информационный партнер.