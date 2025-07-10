"Медскан": фиджитал-платформа компании будет работать минимум в 60 регионах к 2034 году

Платформа объединяет физическую инфраструктуру с цифровыми решениями - от телемедицины до маршрутизации пациентов и использования искусственного интеллекта

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Группа компаний "Медскан" намерена к 2034 году подключить к своей фиджитал-платформе в сфере здравоохранения медучреждения не менее чем в 60 регионах страны. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Впервые в России публично представлена медицинская фиджитал-платформа, аналог решений, существующих за рубежом, но реализованная на российском рынке. Она объединяет клиники всех масштабов в единую цифровую экосистему, где вся история здоровья пациента - от диагностики до лечения - хранится в одном "окне здоровья" и доступна в любой точке страны. Она охватит минимум 60 регионов к 2034 году", - говорится в сообщении.

Система позволяет направлять пациентов между регионами - в те медучреждения, где помощь будет наиболее качественной и подходящей. До этого подобные решения в стране отсутствовали.

"Мы не просто объединяем клиники, данные и технологии - мы строим инфраструктуру нового здравоохранения, в центре которого находится человек. Наша цель - создать национального чемпиона отрасли, который будет определять стандарты качества, доверия и доступности для миллионов россиян", - отметил основатель ГК "Медскан" Евгений Туголуков.

Платформа объединяет физическую инфраструктуру (65 клиник, более 490 медицинских офисов KDL) с цифровыми решениями - от телемедицины и CRM (Customer Relationship Management - система управления взаимоотношениями с клиентами - прим. ТАСС) до маршрутизации пациентов и использования искусственного интеллекта. Согласно оценкам компании, экосистема охватывает более 15 млн пациентов в год, а число партнеров превышает 10 тыс. организаций - от региональных клиник до технологических стартапов и фармкомпаний.

Стратегическим партнером проекта выступает ГК "Росатом", которая принимает участие в цифровой трансформации, технологическом развитии и формировании медицинской инфраструктуры национального уровня.