Минфин намерен искать баланс между нуждами СВО и развитием экономики

Речь идет о подготовке и определении бюджетной политики на следующие три года, указал министр финансов Антон Силуанов

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Министерство финансов России при подготовке бюджета на следующие три года будет искать баланс между нуждами СВО, развитием экономики и поддержкой граждан. Об этом заявил журналистам министр финансов России Антон Силуанов.

"Мы уже начали [подготовку] к новому бюджетному циклу. Будем рассматривать сейчас пропорции между экономикой, социальной сферой. Поэтому сейчас будем смотреть балансировку бюджета. Мы же будем делать по бюджетным правилам. Есть планки расходов, поэтому будем определять приоритеты. У нас реализация вопроса специальной военной операции, но все нужно всегда соотносить между развитием экономики, поддержкой людей и решением [вопросов] специальной военной операции. Эти основные направления будут решаться в ходе подготовки и определения бюджетной политики на следующие три года", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос о сокращении оборонных расходов.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил журналистам, что Россия планирует сокращение расходов на вооружение, в Министерстве обороны, Министерстве финансов и Министерстве экономического развития идет работа в этом направлении.