"Россети Тюмень" направят более 13 млрд рублей на развитие электросетей в трех регионах

В пресс-службе компании сообщили, что речь идет Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Компания "Россети Тюмень" планирует направить более 13 млрд рублей на развитие электросетевого комплекса Тюменской области, Ханты-Мансийского (ХМАО) и Ямало-Ненецкого (ЯНАО) автономных округов в 2025 году и ввести в эксплуатацию 213 км линий электропередачи (ЛЭП). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"В 2025 году компания "Россети Тюмень" планирует направить 13,1 млрд рублей на развитие электросетевой инфраструктуры Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО. В течение года в рамках нового строительства энергетики намерены ввести в эксплуатацию 198 МВА трансформаторной мощности и 213 км линий электропередачи", - говорится в сообщении.

В Тюменской области специалисты компании проведут технические мероприятия по увеличению мощности подстанций и пропускной способности ЛЭП, добавили в пресс-службе. "На 2025 год в регионе запланирована реконструкция семи высоковольтных питающих центров 110 кВ, в том числе подстанций "Перевалово" и "Утяшево". Работы позволят повысить надежность электроснабжения более 30 населенных пунктов", - отмечается в сообщении.

В ХМАО-Югре в эксплуатацию будет введен новый энергообъект мощностью 80 МВА, что позволит обеспечить электричеством инфраструктуру нефтяного месторождения имени О.А. Московцева. В ЯНАО продолжается реализация масштабного проекта реконструкции основных питающих магистралей "Надым - Салехард-1" и "Надым - Салехард-2", добавили в пресс-службе.

Реализация запланированных мероприятий позволит повысить надежность электроснабжения жителей трех регионов, а также обеспечить выдачу необходимой мощности социально значимым объектам и крупным промышленным предприятиям, отметили также в пресс-службе компании.