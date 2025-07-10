ОПЕК: доля нефти, газа и угля в энергобалансе стала чуть ниже, чем в 1960 году

Генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс добавил, что миру будет необходимо все больше энергии

ВЕНА, 10 июля. /ТАСС/. Суммарная доля нефти, газа и угля в мировом энергобалансе составила в 2024 году около 80%, что лишь немногим ниже, чем в 1960 году - в год основания ОПЕК. Об этом заявил генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс, слова которого приводятся в долгосрочном прогнозе организации World Oil Outlook (WOO).

"Важно отметить, что суммарная доля нефти, газа и угля в энергобалансе была около 80% в 2024 году, лишь немного меньше, чем в 1960 году, когда была основана ОПЕК, несмотря на более чем пятикратный рост потребления энергии с тех пор", - сказал он.

Генсек ОПЕК добавил, что миру будет необходимо все больше энергии. По его словам, к 2050 году спрос на энергию в мире увеличится на 23% на фоне экономического роста, увеличения населения, расширения урбанизации и появления новых энергоинтенсивных отраслей, например, искусственного интеллекта.

"История энергии о добавлении, а не об избавлении. Сейчас реальность такова, что мир потребляет и древесину, и нефть, и газ, и уголь - по факту все источники энергии. Более того, источники энергии имеют тенденцию к дополнению друг друга: при увеличении потребления угля шло большее использование древесины, при росте потребления нефти мир больше использовал и уголь, а для развития и использования ВИЭ и электротранспорта требуется множество видов нефтепродуктов", - продолжил он.

Аль-Гайс отметил, что только для мировой нефтяной отрасли необходимы инвестиции в размере $18,2 трлн к 2050 году. Как подчеркнул он, важно, чтобы инвестировали и производители, и потребители по всему миру для эффективного функционирования мировой экономики.

Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс представляет основные прогнозы из доклада World Oil Outlook (WOO) на 9-м Международном семинаре ОПЕК в Вене. ТАСС является официальным медиапартнером мероприятия.