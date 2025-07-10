ОПЕК ждет пика добычи нефти в США в 2030 году

После этого производство начнет постепенно снижаться до 2050 года, прогнозирует ОПЕК

ВЕНА, 10 июля. /ТАСС/. США достигнут пика добычи жидких углеводородов в 23 млн баррелей в сутки (б/с) в начале 2030-х годов, после чего производство начнет постепенно снижаться до 2050 года, прогнозирует ОПЕК. В целом не входящие в ОПЕК+ страны выйдут на максимальную добычу в 59,8 млн б/с к середине следующего десятилетия, после чего она останется такой или чуть ниже до 2050 года, рост поставок от них явно замедляется, считает организация.

Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс представляет основные прогнозы из доклада World Oil Outlook (WOO) на 9-м Международном семинаре ОПЕК в Вене. ТАСС является официальным медиапартнером мероприятия.

"Поставки жидких углеводородов США должны достичь пика в чуть более 23 млн б/с в 2030 году, в то время как общие поставки стран, не входящих в ОПЕК+, достигнут пика около 60 млн б/с в середине 2030-х годов, а затем останутся на плато чуть ниже этого уровня до 2050 года",- говорится в докладе.

Как ожидается, драйвером роста будут США, внеся 1,4 млн б/с, или чуть более 25%, затем следуют Бразилия, Катар, Канада, Аргентина и другие. В основном рост обеспечит сланцевая нефть, но после 2030-х годов из-за постепенного истощения ресурсов ее добыча будет плавно снижаться.

По прогнозу ОПЕК, в 2030 году США будут добывать 23,1 млн б/с по сравнению с 21,8 млн б/с в 2024 году, при этом добыча сланцевой или нефти плотных пород вырастет до 16,5 млн б/с с 14,7 млн б/с в 2024 году.

В 2035 году добыча составит 22,3 млн б/с (16,4 млн б/с сланцевой нефти), в 2040 году - 21,3 млн б/с (16 млн б/с), в 2050 году - 19,6 млн б/с (14,8 млн б/с сланцевой нефти). Таким образом, средняя добыча, по прогнозу, к 2050 году снизится на 2,2 млн б/с с уровня 2024 года.

После 2030 года долгосрочный рост добычи нефти вне ОПЕК + покажут преимущественно Канада, Бразилия и Аргентина, что будет компенсировано спадом у более зрелых производителей.

Тем не менее поставки жидких углеводородов от стран, не входящих в ОПЕК+, к 2050 году вырастут на 5,6 млн б/с - до 58,9 млн б/с с 53,3 млн б/с в 2024 году. В 2030 году они составят 59 млн б/с, в 2035 году - 59,8 млн б/с, в 2040 году - 59,7 млн б/с.

Канада, в частности, к 2030 году нарастит добычу до 6,4 млн б/с с 5,9 млн б/с в 2024 году, к 2035 году - до 6,5 млн б/с, к 2050 году - до 7,7 млн б/с.

"Говоря о будущем росте поставок, стоит отметить, что, хотя в кратко- и среднесрочной перспективе увеличение добычи стран "не ОПЕК+" будет устойчивым, он явно замедляется. Частично это связано с замедлением вклада США в рост мировых поставок",- отмечает ОПЕК, объясняя это все более редкими открытиями в сланцевом секторе страны и финансовыми приоритетами компаний.