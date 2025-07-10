ОПЕК: спрос на нефть в мире вырастет к 2050 году почти на 19,2 млн б/с

Он может составить 123 млн б/с

ВЕНА, 10 июля. /ТАСС/. Мировой спрос на нефть к 2050 году может вырасти почти на 19,2 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с уровнем 2024 года и составить 123 млн б/с. Такая оценка содержится в долгосрочном прогнозе ОПЕК World Oil Outlook (WOO).

В прошлогоднем прогнозе организация ожидала, что спрос на нефть по сравнению с 2023 годом вырастет к 2050 году на 18 млн б/с, до 120,1 млн б/с.

Самый значительный рост спроса ожидается в Индии - на 8,2 млн б/с. Кроме того, лидерами по увеличению потребления нефти станут другие азиатские страны, а также государства Ближнего Востока и Африки. Суммарно на эти регионы вместе с Индией придется рост спрос к 2050 году в объеме 22,4 млн б/ с. При этом в Китае, как прогнозирует ОПЕК, спрос на нефть к 2050 году вырастет всего на 1,8 млн б/с, а большая часть этого роста придется на среднесрочный период до 2030 года. А в странах, входящих в ОЭСР, к 2050 году спрос на нефть снизится на 8,5 млн б/с.

Согласно прогнозу ОПЕК, в 2030 году спрос на нефть достигнет 113,3 млн б/с, что на 9,6 млн б/с больше, чем в 2024 году. Основная часть роста спроса придется на страны, не входящие в ОЭСР - 8,6 млн б/с. В то время как в странах ОЭСР спрос вырастет только на 1 млн б/с.

Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс представляет основные прогнозы из доклада World Oil Outlook (WOO) на 9-м Международном семинаре ОПЕК в Вене. ТАСС является официальным медиапартнером мероприятия.