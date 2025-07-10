ФСЭГ ждет "золотого века" газа в мире

Генеральный секретарь организации Мухаммед Хамель отметил, что форум стран-экспортеров газа в новом отчете планирует повысить долгосрочный прогноз по росту мирового спроса на газ

ВЕНА, 10 июля. /ТАСС/. Форум стран-экспортеров газа в новом отчете планирует повысить долгосрочный прогноз по росту мирового спроса на газ, "золотой век" этого вида топлива на долгие годы еще впереди, заявил генеральный секретарь организации Мухаммед Хамель на семинаре ОПЕК.

"Считаю, в нашем газовом отчете, который мы опубликуем позже в этом году, очень вероятно, рост по газу будет значительно выше, чем в предыдущем", - сказал он.

Хамель отметил, что в 2024 году потребление газа выросло до рекорда, на него приходится до 35% прироста мирового спроса на первичную энергию. "Золотой век газа еще впереди, и на долгие годы. И я считаю, это абсолютно нормально и естественно", - подчеркнул он.