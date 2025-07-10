ОПЕК+ к 2050 году нарастит предложение нефти и увеличит долю на рынке

Из долгосрочного прогноза ОПЕК World Oil Outlook следует, что страны ОПЕК+ к 2030 году могут обеспечить предложение нефти в объеме 54,7 млн б/с, что на 5,5 млн б/с больше, чем в 2024 году

ВЕНА, 10 июля. /ТАСС/. Страны ОПЕК+ к 2050 году нарастят предложение нефти на 15 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 2024 годом - до 64,1 млн б/с, а также увеличат долю на мировом рынке с 48% в 2024 году до 52%, следует из долгосрочного прогноза ОПЕК World Oil Outlook (WOO).

К 2030 году страны ОПЕК+ могут обеспечить предложение нефти в объеме 54,7 млн б/с, что на 5,5 млн б/с больше, чем в 2024 году.

ОПЕК также подчеркивает, что мировой спрос на нефть продолжит увеличиваться, а рост добычи нефти вне стран ОПЕК + будет снижаться и достигнет плато в 2030 году. Таким образом, ответственность по увеличению предложения нефти на мировом рынке будет лежать на странах ОПЕК+, добавили в организации.

Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс представляет основные прогнозы из доклада World Oil Outlook (WOO) на 9-м Международном семинаре ОПЕК в Вене. ТАСС является официальным медиапартнером мероприятия.