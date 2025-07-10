Птицефабрика из Свердловской области откроет производство в Китае

Заместитель губернатора региона Василий Козлов отметил, что китайские предприниматели проявляют интерес к области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Одна из крупнейших птицефабрик Свердловской области - "Рефтинская" - планирует создать производство мясопродуктов в Китае. Соответствующее соглашение заключено на международной промышленной выставке "Иннопром", сообщил ТАСС заместитель губернатора региона Василий Козлов.

"Наша "Рефтинская" знаменитая птицефабрика подписала соглашение о создании производства провинции Хэйлунцзян в Китае. Будет производить мясопродукты", - сказал он в кулуарах выставки.

Козлов добавил, что Свердловская область открыта к сотрудничеству с Китаем. Также, по его словам, предприниматели из Китая проявляют интерес к региону. "Что касается желаний китайских предпринимателей организовывать здесь производство, это, безусловно, гуманитарные проекты, проекты в научно-технической сфере, образовательной сфере, поэтому мы обсуждаем все темы. Это процесс, это не фиксация результата", - заключил замгубернатора.

Птицефабрика "Рефтинская" была основана в 1981 году. В 2021 году Сергей Зырянов, занимавший на тот момент должность и.о. министра по управлению госимуществом Свердловской области, сообщил, что предприятие имеет более 1 млрд рублей кредитов и займов, а с 2017 года является убыточным. После этого региональные власти решили продать часть акций птицефабрики.

В 2021 году "Рефтинская" увеличила уставный капитал и продала 49% акций частному инвестору, в результате чего получила 1,6 млрд рублей. Инвестиции привлекла "Уральская агропромышленная группа".

О выставке

Выставка "Иннопром-2025" проходит в Екатеринбурге 7-10 июля, ее темой станет "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв". Страной-партнером выставки выступит Саудовская Аравия, представители российского бизнеса смогут провести встречи с торгпредами РФ в 37 зарубежных странах на бирже контактов. ТАСС - генеральный информационный партнер.