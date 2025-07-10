ГД снизила госпошлину за оформление договора дарения жилья для родственников

Речь идет о снижении на 50%

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, предоставляющий льготы близким родственникам при нотариальном удостоверении договора дарения недвижимости. Документ инициирован депутатом от фракции "Новые люди" Сарданой Авксентьевой и Государственным Собранием - Курултаем Республики Башкортостан.

Закон дополняет статью 333.38 Налогового кодекса РФ положением, предусматривающим освобождение от уплаты государственной пошлины на 50% физических лиц, признаваемых близкими родственниками в соответствии с Семейным кодексом РФ, за нотариальное удостоверение договоров дарения недвижимого имущества. Речь идет о таких родственниках, как супруги, родители и дети, в том числе усыновители и усыновленные, дедушки, бабушки и внуки, полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры.

С января 2025 года нотариальное удостоверение договоров дарения недвижимости между гражданами стало обязательным вне зависимости от степени родства участников сделки.

В среднем стоимость нотариального удостоверения договора дарения недвижимости составляет для граждан 25-30 тыс. рублей, отмечается в пояснительной записке. "При оформлении сделок дарения недвижимости между пенсионерами (родителями, бабушками, дедушками) и их детьми и внуками стороны зачастую испытывают финансовые трудности, препятствующие оплате нотариальных услуг, и нуждаются в государственной поддержке. В налоговом законодательстве есть примеры, когда близкие родственники имеют особый налоговый статус. Например, близкие родственники освобождены от уплаты подоходного налога при дарении", - указывают авторы документа.

Кроме того, закон освобождает родителей детей-инвалидов и инвалидов с детства от уплаты госпошлины при подаче заявлений в суды по вопросам ограничения или лишения дееспособности, а также по делам, связанным с распоряжением доходами несовершеннолетних.

Закон вступит со дня официального опубликования.