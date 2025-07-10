Минфин прорабатывает вопрос уровня субсидий для банков по льготной ипотеке

Заместитель министра финансов Иван Чебесков отметил, что министерство сделает соответствующее предложение после определения уровней

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Министерство финансов России в настоящее время прорабатывает вопрос уровня субсидий для банков по льготной ипотеке. Об этом журналистам сообщил заместитель министра финансов Иван Чебесков, отвечая на вопрос о возможном продлении повышенных субсидий банкам по льготной ипотеке.

"Сейчас вопрос как раз прорабатывается, решаем, - сказал Чебесков. - Мы будем делать предложения. Сейчас определяются уровни, на которые будем такие предложения делать".

В феврале решением правительства России для банков был увеличен уровень возмещения на весь срок действия льготных ипотечных кредитов до 3% по кредитам, выданным с 7 февраля по 6 августа 2025 года на покупку жилья в многоквартирных домах. Уровень возмещения был увеличен до 3,5% по кредитам, выданным в этот же период на индивидуальное жилищное строительство. Эта мера была направлена на поддержку выдачи субсидированных кредитов в условиях жесткой денежно-кредитной политики.