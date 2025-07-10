Госдума освободила от НДС услуги расчета взносов по долгосрочным сбережениям

Сейчас от НДС освобождены услуги депозитариев на основании лицензий

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, предусматривающий освобождение от налога на добавленную стоимость (НДС) услуг по расчету стимулирующих взносов по договорам долгосрочных сбережений, которые оказывает Национальный расчетный депозитарий (НРД) негосударственным пенсионным фондам (НПФ). Документ, инициированный группой депутатов и сенаторов, вносит поправки в Налоговый кодекс РФ.

Сейчас от НДС освобождены услуги депозитариев на основании лицензий. НРД является администратором софинансирования программы долгосрочных сбережений и оказывает соответствующие услуги пенсионным фондам без наличия лицензии, поэтому его деятельность облагается НДС. Конкретный перечень услуг, не облагаемых НДС, будет утверждаться правительством РФ.

Авторы закона обосновывают его "необходимостью сокращения расходов негосударственных пенсионных фондов, связанных с осуществлением ими деятельности по формированию долгосрочных сбережений", а также тем, что дополнительные стимулирующие взносы, подлежащие выплате физическим лицам, являются мерой государственной поддержки формирования долгосрочных сбережений.

Особенно важно, что освобождение от НДС коснется не только основных расчетных услуг, но и сопутствующих операций, перечень которых определит правительство, указал член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин ("Единая Россия"). "Это обеспечит системный подход и исключит двойное налогообложение в цепочке взаимодействия между участниками системы. Спрос на долгосрочные финансовые инструменты растет, и наша задача - убрать все лишние барьеры на пути их развития. Данный закон - еще один шаг к созданию понятной и удобной системы сбережений, которая поможет людям увереннее планировать свое будущее. При этом все механизмы контроля и отчетности сохраняются, что гарантирует прозрачность работы администраторов и защиту интересов вкладчиков", - отметил депутат.

Закон вступит в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДС.