Госдума одобрила закон о полномочиях ФНС по оценке деятельности юрлиц и ИП

Решение вступит в силу с 1 января 2026 года

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, предусматривающий предоставление Федеральной налоговой службе (ФНС) полномочий по анализу финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП). Документ был инициирован правительством РФ.

Законом предусматривается наделение ФНС России полномочиями по проведению анализа (оценки) сведений о финансово-хозяйственной деятельности юридического лица и ИП, а также иных сведений об этом юридическом лице, имеющихся у налогового органа, и формированию результатов такого анализа (оценки) для их предоставления в виде выписки юридическому лицу, так и (или) в случаях, предусмотренных федеральным законом, иному лицу по его запросу.

Закон определяет порядок предоставления такой выписки. Так, выписка с результатами этого анализа (оценки) будет предоставляться юридическому лицу или ИП по его запросу в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем ее формирования. В случае возражений по результатам анализа (оценки) юридическое лицо вправе направить заявление о корректировке таких результатов в течение пяти рабочих дней. В течение пяти рабочих дней со стороны ФНС России будет осуществляться корректировка соответствующих результатов либо будет отказано в ней. Иным лицам указанная выписка будет предоставляться не ранее чем по истечении пяти рабочих дней, если заявление о корректировке результатов анализа (оценки) не было подано юридическим лицом, или не ранее чем по истечении 10 рабочих дней, если такое заявление юридическим лицом или ИП было подано.

Как отметил депутат Госдумы Солтан Узденов, закон закрепляет существующую практику и легитимизирует использование данных ФНС для повышения прозрачности и эффективности различных государственных и коммерческих процессов. "ФНС уже администрирует государственные информационные системы с данными о бизнесе и предоставляет аналитические базы данных различным органам власти. Закона легитимизирует "Сервис оценки юридических лиц", успешно апробированный с марта 2023 года, которым воспользовались более 63 тысяч юридических лиц", - указал он. Информация из сервиса используется компаниями для проверки контрагентов и в закупочных процедурах, а также государственными органами для контроля расходования бюджетных средств (включая оборонный заказ) и предоставления налоговых льгот, добавил депутат.

Закон вступит в силу с 1 января 2026 года.