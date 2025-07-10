В Иркутске произвели самую большую в РФ установку для извлечения ценных металлов

По информации пресс-службы правительства Иркутской области, первый экземпляр центробежного концентратора, произведенный в рамках импортозамещения, отправится на промышленные испытания в Магаданскую область

ИРКУТСК, 10 июля. /ТАСС/. Иркутская компания произвела самый большой в России центробежный концентратор для горнодобывающей промышленности - установку по извлечению ценных металлов из руды. Об этом сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.

"Самый большой в России центробежный концентратор для горнодобывающей промышленности произвели в Иркутске. <…> Это оборудование предназначено для извлечения золота, платины и других ценных металлов при переработке руд коренных месторождений. Производительность иркутской модели составляет до 1 000 тонн в час, в мире количество установок концентраторов со сравнимой производительностью совсем незначительное", - говорится в сообщении.

Концентратор произведен в целях импортозамещения. Первый экземпляр прошел стендовые испытания, предварительную приемку у заказчика, его отправят в Магаданскую область для проведения промышленных испытаний. Такое оборудование востребовано в Иркутской области, обладающей большими запасами золота.

Установку изготовила частная компания, которая поставляет оборудование крупным предприятиям золотодобывающей промышленности РФ и СНГ. В компании есть собственный конструкторский отдел.