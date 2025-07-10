Axios: отставка гендиректора X Яккарино наносит удар по соцсети

По информации портала, в течение двухлетнего правления Линды Яккарино X сохраняла лидерство в качестве ведущей социальной платформы, однако сейчас начинает сталкиваться с конкуренцией

НЬЮ-ЙОРК, 10 июля. /ТАСС/. Внезапная отставка генерального директора платформы X Линды Яккарино ставит под сомнение судьбу крупнейшей в мире и самой политически значимой платформы для социального дискурса в режиме реального времени. Об этом сообщил портал Axios.

После назначения на этот пост два года назад Яккарино столкнулась с большими трудностями. Ее наняли для того, чтобы реабилитировать рекламный бизнес X и стабилизировать компанию. Но ей не удалось совладать с Илоном Маском, говорится в публикации.

Бизнесмен дал понять, что "с презрением относится к рекламному бизнесу", заявив в конце 2023 года рекламодателям, бойкотирующим его платформу, "идите к черту". Хотя компания действительно выпустила ряд новых продуктов, Маск не был сосредоточен на развитии рекламного стека X, чтобы конкурировать с другими интернет-гигантами.

Он сделал акцент на превращение X в приложение "все для всего", которое включало бы такие продукты, как платежи, изначально не связанные с развитием социальных сетей. Предприниматель планирует, по оценкам экспертов, диверсифицировать доходы платформы за счет этих новых продуктов, однако X все еще далека от того, чтобы компенсировать рекламные потери.

В течение двухлетнего правления Яккарино соцсеть X сохраняла лидерство в качестве ведущей социальной платформы, однако начинает, как отмечает Axios, сталкиваться с конкуренцией. Хотя X по-прежнему остается самым доминирующим по количеству ежедневных посещений веб-сайтом в мире, приложение Threads от американской корпорации Meta (признана в РФ экстремистской организацией) близко к тому, чтобы догнать его по числу пользователей мобильных приложений, информирует компания Similarweb.

Маск приобрел соцсеть в 2022 году за $44 млрд, когда она называлась Twitter, и переименовал ее в X. До этого социальная сеть несколько лет подвергалась критике со стороны бизнесмена за правила модерации контента, в том числе за блокировку аккаунта Трампа в январе 2021 года после беспорядков в Вашингтоне. Маск обещал изменить соцсеть и избавиться от модерации.