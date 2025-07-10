Фицо: соглашение с ЕК о газе из РФ должно исключать негативные последствия для Словакии

Премьер республики подтвердил, что страна из-за расхождений с ЕК по этому вопросу вновь заблокировала принятие новых антироссийских санкций ЕС

БРАТИСЛАВА, 10 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо намерен достичь с Еврокомиссией (ЕК) соглашения, исключающего негативные для республики последствия запрета на импорт российского газа в ЕС с 1 января 2028 года.

"По некоторым спорным темам мы приближаемся к соглашению, а по некоторым темам мы еще далеки от этого. Я хочу достичь скорейшего соглашения с ЕК, которое обеспечило бы такую коррекцию предложения об остановке потока российского газа [в Евросоюз], чтобы мы были защищены от самых худших последствий", - сказал Фицо.

Он подтвердил, что Словакия из-за расхождений с ЕК по вопросу об импорте газа из РФ вновь заблокировала принятие новых антироссийских санкций ЕС. "Отказываемся просто так голосовать за 18-й пакет санкций. Обусловливаем [согласие голосовать] устранением наших опасений, касающихся цен на газ, его доставки и компенсации ущерба, который будет нанесен нам остановкой потока российского газа с 1 января 2028 года. Так как этого не произошло, то и вчера наш посол в Брюсселе получил инструкцию 18-й пакет санкций не поддержать", - отметил премьер. Между тем Фицо не привел детали переговоров об урегулировании разногласий между Словакией и ЕК.

Контракты Словакии с РФ о закупке газа действуют до 2034 года. До конца прошлого года Братислава получала российское энергосырье через Украину, власти которой прекратили транзит с 2025 года. Сейчас газ поступает через Турцию, но мощности проходящего там трубопровода, согласно словацким властям, недостаточны для удовлетворения нужд потребителей.