Reuters: OpenAI запустит браузер-конкурент Google Chrome

Новая программа будет оснащена множеством функций на основе модели искусственного интеллекта, указали в агентстве

НЬЮ-ЙОРК, 10 июля. /ТАСС/. Разработчик чат-бота ChatGPT компания OpenAI скоро представит свой браузер на базе технологий искусственного интеллекта, который бросит вызов Google Chrome на рынке. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их информации, новая программа OpenAI будет оснащена множеством функций на основе модели искусственного интеллекта, что позволит пользователям автоматизировать процесс поиска информации.

В случае успешного запуска, отмечает агентство, новинка от OpenAI сможет потеснить позиции Google Chrome, на который сейчас приходится более двух третей мирового рынка браузеров, и обеспечить компании значительную рекламную прибыль.

В апреле 2025 года OpenAI сообщала о заинтересованности в покупке Google Chrome, однако сделка не состоялась. Ранее Министерство юстиции США обратилось в суд с требованием к технологическому гиганту Google продать браузер Chrome и запретить заключать контракты с другими компаниями на использование поисковой системы Google в их продукции. Правительство США стремится лишить технологического гиганта статуса монополиста, который, по мнению властей, мешает потенциальным конкурентам получить значимую долю на рынке поисковых систем.