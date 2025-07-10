Патрушев обсудит работу порта Диксон для обеспечения перевозок по Севморпути

Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ находится с рабочим визитом в Красноярском крае

ДИКСОН /Красноярский край/, 10 июля. /ТАСС/. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в рамках рабочей поездки в Красноярский край прибыл в поселок Диксон - самый северный населенный пункт России.

Рабочая поездка Патрушева проходит по поручению президента России Владимира Путина. Патрушев посетит порт Диксон и обсудит вопросы его работы для обеспечения перевозок по Северному морскому пути и Трансарктическому транспортному коридору.

В поездке Патрушева сопровождают полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев и губернатор Красноярского края Михаил Котюков.