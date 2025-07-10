Nesma Airlines запросила допуск на 27 рейсов в неделю из Египта в города России

Речь идет о Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Минеральных Водах и Волгограде

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Авиакомпания Nesma Airlines запросила допуск для выполнения 27 рейсов в неделю из Египта в города России. Соответствующий запрос отражен в ноте египетского посольства в Москве от 16 июня, которая была опубликована на сайте Росавиации.

"Посольство Арабской Республики Египет в Москве свидетельствует свое уважение Министерству иностранных для Российской Федерации (Департаменту Ближнего Востока и Северной Африки) и имеет честь препроводить запрос, переданный авиакомпанией Nesma Airlines для проведения рейсов между российскими городами и Шарм-эш-Шейхом и Хургадой по прилагаемому расписанию эксплуатации, учитывая, что это расписание ранее было одобрено властями гражданской авиации Арабской Республики Египет", - говорится в документе.

Ниже приводится перечень 27 рейсов из Египта в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Минеральные Воды и Волгоград. Из них: 7 - между Москвой и Шарм-эш-Шейхом, 15 - между Москвой и Хургадой, 1 - между Санкт-Петербургом и Хургадой, 1 - между Казанью и Хургадой, 1 - между Сочи и Хургадой, 1 - между Минводами и Хургадой, 1 - между Волгоградом и Хургадой.

Nesma Airlines была учреждена саудовскими инвесторами в 2008 году, а в 2022 году перешла под контроль египетских владельцев в результате сделки. Авиакомпания выполняет как внутренние, так и международные рейсы в 10 стран. Ее ежегодный пассажиропоток составляет около 380 тыс. человек. На российский рынок Nesma Airlines вышла осенью 2024 года.