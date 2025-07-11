Что нужно знать о рынке автокредитования в 2025 году

Больше половины автомобилей приобретаются в России в кредит, несмотря на высокие ставки по банковским займам. С этого месяца для кредитных организаций начали действовать новые правила выдачи автокредитов — в зависимости от предельной долговой нагрузки (ПДН) клиента. В ближайшее время возможно введение других новых требований. С какими показателями автомобильный рынок подошел к середине лета и какого развития можно ожидать до конца 2025 года — в материале ТАСС

Ложка позитива в бочке негатива

В прошлом году автомобильный рынок продемонстрировал впечатляющий рост — по данным аналитического агентства "Автостат", в стране было реализовано почти 1,6 млн новых легковых машин. Это на 48,4% больше, чем в 2023 году. С февраля этого года началось заметное падение продаж. В марте оно достигло пика — почти минус 46% (по сравнению с мартом 2024 года). В последующие месяцы ситуация улучшилась. По итогам июня было продано на 27,6% легковых автомобилей меньше, чем в июне прошлого года, а всего за первое полугодие падение составило 26,3%.

В то же время, как заявил в ходе онлайн-эфира "Автостат Оперативка" исполнительный директор агентства "Автостат" Сергей Удалов, в первый месяц лета число выданных кредитов на новые легковые автомобили в России снизилось по отношению к июню 2024 года всего на 12% (при более чем в два раза большем падении авторынка в июне).

Отсюда эксперты делают вывод: доля автомобилей, продаваемых в кредит, составила около 60%. Еще четыре месяца назад этот показатель составлял примерно 46%. Таким образом, рынок автокредитования жив и поддерживает автомобильный рынок в целом, несмотря на высокие ставки по кредитам и большое число отказов потенциальным заемщикам со стороны банков.

Полная стоимость автокредита снизилась

По данным кредитных организаций, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в январе — мае 2025 года было выдано автокредитов на сумму 457,2 млрд рублей, что в 2,1 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Свои данные за июнь и полное полугодие НБКИ пока не представило. Однако, как подсчитали в аналитической компании Frank RG, рынок автокредитов в июне 2025 показал рост — 132,6 млрд рублей. Таким образом, за первое полугодие было выдано автокредитов на сумму менее 600 млрд рублей. Для сравнения: за первые шесть месяцев прошлого года — на сумму свыше 1,1 трлн рублей, то есть почти в два раза больше.

Эксперты объясняют падение объемов выдачи в первую очередь высокими рыночными ставками. "Вместе с тем важно отметить, что в 2025 году автокредиты дешевеют, а не дорожают. Так, в мае 2025 года полная стоимость (ПСК) автокредита сократилась до минимального уровня за последние девять месяцев — 22,8%. За последние четыре месяца она снизилась почти на 8 процентных пунктов (п.п.) по сравнению с пиком роста ПСК, который пришелся на январь 2025 года (30,5%)", — заявил ТАСС директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков.

Представитель НБКИ объясняет удешевление автокредитов в 2025 году изменением структуры рынка в пользу более бюджетных машин, а также субсидированием ставок автопроизводителями. "При этом мы не отмечаем существенного увеличения спроса на автокредиты, так как они все еще достаточно дороги, — констатирует эксперт. — Свою роль играет и низкий уровень одобрения банков по заявкам граждан на автокредиты. Так, в мае 2025 года он составил всего 15,4%, что соответствует значениям мая 2024 года (15,5%). Хотя в конце 2024 года и начале 2025 года уровень одобрения поднимался выше 20%".

Стандартный и льготный варианты

По данным Банка России, процентная ставка по долгосрочным автокредитам в среднем по рынку за первые четыре месяца 2025 года снизилась с 22,1 до 19,9%. Сюда включены данные по кредитам как на новые, так и на подержанные автомобили. При этом, по свидетельству НБКИ, на долю первых приходится 60%, на долю вторых — 40%. Ставки по займам на новые автомобили ниже, чем на машины с пробегом, за счет господдержки и льготных программ автопроизводителей и дилеров.

Средний размер автокредита составляет сегодня почти 1,3 млн рублей, средний срок — около пяти лет. Как показывает анализ текущих предложений ведущих банков, проведенный ТАСС, процентная ставка по стандартному кредиту при таких вводных данных начинается от 25% годовых. По госпрограмме льготного автокредитования можно получить более выгодные условия. Подробные правила изложены в постановлении правительства "О предоставлении из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям на возмещение части затрат по кредитам, выданным в 2018–2026 годах физическим лицам на приобретение автомобилей".

В постановлении, в частности, говорится, что автомобиль должен быть российского производства с определенным уровнем локализации (не менее 2 тыс. баллов в 2025 году). Его стоимость не должна превышать 2 млн рублей (для электромобилей лимитов нет), а масса — 3,5 тонны. Программа распространяется только на новые авто, произведенные не ранее прошлого года.

Как отмечают в "Автостате", под эти требования подходят автомобили брендов LADA, УАЗ, ГАЗ, Solaris (HC, KRS, KRX), а также кроссовер "Москвич 3". Из электромобилей и последовательных гибридов под действие программы попадают некоторые модели марок Evolute и Voyah, а также "Москвич 3е" и "Амберавто А5".

Как это работает и кто может претендовать

Согласно пункту "е" постановления, "ставка по кредитному договору не превышает ключевую ставку Центрального банка (ЦБ) РФ, действующую на дату заключения кредитного договора, увеличенную на 5 процентных пунктов". По состоянию на июль ставка ЦБ составляет 20%, значит, процентная ставка по льготному автокредиту может составлять 25%. Но выгода заемщика заключается в том, что он получает от банка скидку в 20–35% от стоимости машины. Эти средства государство компенсирует банку после заключения кредитного договора.

Заемщик должен иметь водительское удостоверение и соответствовать одному из критериев:

быть родителем (опекуном или попечителем) несовершеннолетнего ребенка;

не иметь автомобиля;

быть работником медицинского или образовательного госучреждения;

продавать в счет уплаты части первоначального взноса по кредиту свой автомобиль, возраст которого превышает шесть лет и который находится в собственности у заемщика не менее года;

претендовать на покупку электромобиля;

быть военнослужащим или членом его семьи;

быть пенсионером, ранее проходившим военную службу;

иметь инвалидность.

Отказов и задержек может стать больше

Универсальный для всех заемщиков критерий — иметь невысокую долговую нагрузку. По сути, банк вычисляет, какую долю от своих общих доходов потенциальный заемщик может тратить на погашение кредитов. "Низкий уровень одобрения автокредитов во многом обусловлен консервативной кредитной политикой банков из-за введения регулятором макропруденциальных ограничений в отношении выдачи автокредитов гражданам с высоким показателем долговой нагрузки. Таким заемщикам после введения соответствующих ограничений автокредиты стали практически недоступны", — говорит Алексей Волков.

Количественные лимиты на автокредиты были введены с 1 июля, однако, по словам Сергея Удалова, многие банки уже в прошлом году начали выстраивать свою политику в соответствии с новыми правилами. Эксперты ожидают, что отныне регулирование со стороны ЦБ будет более жестким, а значит, скорее всего, банки чаще будут отказывать в выдаче автокредитов.

С 1 октября ожидается введение обязательного требования по предоставлению со стороны заемщика документального подтверждения его доходов. "Значимая часть клиентов не сможет подтвердить доход (например, предоставить справку по форме 2-НДФЛ), соответственно, меньшее количество людей смогут пользоваться автокредитами", — считает Удалов. По его словам, пока также остается неизвестным, будут ли распространяться на автокредиты вводимые ЦБ периоды охлаждения для выдачи заемных денег (на 24–48 часов). "Непонятно, выведут ли из этого автокредиты (в силу их специфики), но многое говорит о том, что выдача кредитов может замедлиться, возникнет определенное ужесточение кредитования", — отметил он.

"Автостат" предлагает три прогнозных сценария на конец 2025 года. В позитивном продажи новых легковых авто составят 1,4 млн штук (минус 10% к 2024 году), в базовом — 1,25 млн (минус 20%), в негативном — 1,1 млн (минус 30%).

Евлалия Самедова