Экономист Гулиев: пошлины Трампа против БРИКС приведут к потере позиций США в торговле

По словам декана факультета финансовой экономики МГИМО МИД России, "страны БРИКС активно формируют параллельную архитектуру в финансовой, технологической и институциональной сферах"

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Возможное введение президентом США Дональдом Трампом 10-процентных пошлин против стран - участниц БРИКС нанесет ущерб самим Соединенным Штатам и приведет к ускорению интеграционных процессов в объединении. Такое мнение высказал ТАСС декан факультета финансовой экономики МГИМО МИД России Игбал Гулиев.

"Заявление американского президента о возможном введении 10-процентных пошлин на товары стран БРИКС представляет собой не просто популистскую меру, а знаменует начало новой фазы экономического конфликта. Этот шаг направлен не только на перераспределение торговых потоков, но и на кардинальное переосмысление роли США в глобальной экономике", - считает доктор экономических наук.

По словам эксперта, "страны БРИКС активно формируют параллельную архитектуру в финансовой, технологической и институциональной сферах, тем самым бросая вызов сложившемуся статус-кво и доминированию доллара". "Ответ США в виде тарифного давления призван дестабилизировать эту альтернативную модель. Однако подобные меры могут дать обратный эффект - вместо укрепления позиций Америка рискует окончательно утратить роль арбитра в мировой торговле", - добавил он.

"Реакция стран БРИКС, вероятно, окажется не только симметричной, но и стратегически продуманной - от ускорения дедолларизации до создания новой системы международных расчетов. Это может стать началом заката американского экономического доминирования и зарождением подлинно многополярной торговой системы. Мир вступает в период турбулентности, где неэкономические факторы все чаще будут определять экономическое будущее", - отметил Гулиев.

По его мнению, "уже сейчас видны первые последствия американских тарифов: Китай открыто осудил эти меры как экономический шантаж, а участники БРИКС активизируют работу над альтернативами системе SWIFT". "Как отмечают и сами американские эксперты, речь идет не столько о торговле, сколько о попытке контроля - Трамп стремится сдержать развитие альтернативной глобализации, которая формируется вокруг стран БРИКС и БРИКС+. Парадоксально, но такие меры лишь стимулируют торговлю внутри объединения", - заключил экономист.

8 июля Трамп заявил, что Белый дом "довольно скоро" введет импортные пошлины в размере 10% в отношении стран БРИКС. По его словам, БРИКС стремится "уничтожить доллар", а утрата долларом статуса мировой резервной валюты равносильна "поражению в войне", и США не хотят этого допустить. Ранее страны БРИКС в совместном коммюнике по итогам саммита в Рио-де-Жанейро выступили против односторонних торговых и финансовых мер, в том числе повышения пошлин и создания нетарифных ограничений, которые приводят к возникновению торгового дисбаланса и противоречат нормам ВТО.