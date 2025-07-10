Smartavia заинтересована в рейсах в Геленджик

В пресс-службе перевозчика сообщили, что пока компания не имеет возможности осуществлять полеты из-за высокой загрузки самолетов

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Авиакомпания Smartavia заинтересована в выполнении рейсов в Геленджик, однако пока перевозчик не имеет возможности осуществлять полеты в связи с высокой загрузкой самолетов, сообщили ТАСС в пресс-службе Smartavia.

"Авиакомпания Smartavia заинтересована в выполнении полетов в аэропорт Геленджика, который ранее присутствовал в нашей маршрутной сети. В то же время в связи с высоким сезоном и плотным графиком оборота воздушных судов на текущий момент авиакомпания не имеет технической возможности выполнения полетов в этот аэропорт", - отметили в компании.

Аэропорт Геленджика, закрытый в феврале 2022 года, может возобновить прием и отправление внутренних рейсов в ближайшее время. В Росавиации уточнили, что воздушная гавань готова к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля. Регулярные рейсы могут выполняться с 08:30 до 20:00 мск.

После начала специальной военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года полеты в 12 аэропортов РФ были запрещены. С 25 февраля 2022 года вернулся к штатному режиму работы аэропорт Ставрополя, с мая 2024 года - аэропорт Элисты. По-прежнему ограничена работа аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя.