Украина получила от ЕС еще €1 млрд из доходов от замороженных активов РФ

С начала года Украине уже передано более $18,5 млрд за счет российских замороженных средств, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Евросоюз передал Украине еще €1 млрд в рамках кредита, обеспеченного доходами от замороженных российских активов. Об этом сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Украина получила 1 млрд евро от ЕС за счет прибылей от замороженных российских активов, - написал он в своем Telegram-канале. - С начала года Украине уже передано более $18,5 млрд за счет российских замороженных средств".

В октябре 2024 года лидеры стран Группы семи (G7) объявили о достижении договоренности относительно деталей предоставления Украине кредита в размере $50 млрд. Отмечалось, что займы "будут обслуживаться за счет будущих доходов от замороженных суверенных активов России в рамках правовых систем стран G7 и международного права". Сообщалось, что США обязались взять на себя выделение Украине $20 млрд, а остальные $30 млрд будут направлены общими усилиями G7 и ЕС.

Евросоюз, Канада, США и Япония заморозили активы России в размере около $300 млрд после начала специальной военной операции. Из них порядка $5-6 млрд находятся в Соединенных Штатах, а большая часть - в Европе, в том числе на международной площадке Euroclear в Бельгии, где хранятся $210 млрд. Как предупреждала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва незамедлительно предпримет шаги в ответ на возможную конфискацию своих активов на Западе.