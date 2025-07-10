ДОМ.РФ разработал калькулятор углеродного следа для застройщиков

Цифровой инструмент позволит упростить процесс мониторинга и таргетирования количества выбросов парниковых газов

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. ДОМ.РФ представил цифровой калькулятор углеродного следа для застройщиков. Об этом рассказала директор по устойчивому развитию и международному сотрудничеству ДОМ.РФ Марина Слуцкая на конференции "Возможности отчетности в области устойчивого развития для девелоперов".

"Мы посчитали выбросы парниковых газов от проектов застройщиков, финансируемых группой компаний ДОМ.РФ. Данные легли в основу разработки уникального цифрового инструмента, который позволит значительно упростить процесс мониторинга и таргетирования количества выбросов парниковых газов (ПГ) для застройщиков", - сказала она.

Воспользоваться калькулятором можно будет в личном кабинете застройщика в информационной системе жилищного строительства наш.дом.рф.

Калькулятор создается на основе проведенного в 2025 году расчета финансируемых выбросов парниковых газов финансируемых по кредитному портфелю юридических лиц, который ДОМ.РФ реализовал с учетом рекомендаций Центробанка. По итогам оценки, объем выбросов ПГ от строительства жилья, приходящегося на госкомпанию по состоянию на 31 декабря 2023 года, составил 10,8 млн тонн CO2-эквивалента - это 3,5% совокупных выбросов этих веществ от строительства в России, отметили в госкомпании.